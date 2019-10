L'ADDIO È morto a Napoli, la sua città, l'attore Carlo Croccolo, uno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ADDIOÈ morto a Napoli, la sua città, l'attore Carlo Croccolo, uno dei più grandi caratteristi che l'Italia abbia mai avuto. Era nato 92 anni fa e la sua carriera, sempre divisa tra cinema, teatro e varietà, è stata costellata di oltre cento film, di cui una ventina interpretati come spalla di Totò, e accanto ad altri grandi come Eduardo, Peppino De Filippo, Vittorio De Sica: 47 morto che parla, in cui aveva il ruolo del cameriere dell'avarissimo principe de Curtis, Miseria e nobiltà, Totò lascia o raddoppia? Signori si nasce, Ragazze...