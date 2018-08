CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN SCENADalla notte dei tempi la guerra strappa giovani figli alle proprie madri. E ancora, dopo il secolo breve dei massacri su scala mondiale, l'inizio del terzo millennio ha visto gli interessi guerrafondai prevalere sul senso di umanità. E oggi le madri cercano parole e gesti per dare un senso al loro inconsolabile lutto, ma anche all'esperienza della morte in guerra in tempo di pace. È questo il punto di vista che Giuliana Musso (nella foto) ha scelto per parlare della guerra in Mio Eroe, lo spettacolo in scena oggi alle 21 negli spazi...