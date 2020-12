LIBRI

Il Premio Settembrini diventa radiodramma. Ad annunciarlo l'assessore regionale veneto alla Cultura Cristiano Corazzari, che ha benedetto l'alleanza consolidata in questo 2020 segnato dal Covid tra il premio intitolato alla memoria di Leonilde e Arnaldo Settembrini di cui la Regione del Veneto ha assunto la promozione e il circuito teatrale Arteven (info www.culturaveneto.it).

RACCONTO VIDEO

La 57° edizione del Premio letterario si presenta dunque in una veste innovativa, proprio per l'emergenza Covid-19. Non potrà infatti esser vissuta in presenza, ma online e troverà ospitalità all'interno del circuito Radiovenetodramma di Arteven. «Per la prima volta un premio letterario sarà integralmente fruibile in streaming, realizzato come uno short film evidenzia Corazzari -. Un progetto che permette di proseguire una tradizione veneta importante grazie alla determinazione di una grande squadra, che è rappresentata soprattutto dal territorio». L'evento finale del Premio Settembrini, nato nel 1959, in questa edizione diventerà un racconto con la video presentazione dei tre scrittori finalisti, le letture di brani dei libri curate dagli attori di Theama Teatro e la colonna sonora dei musicisti della Giovane Orchestra Metropolitana di Mestre. La regia è affidata a Giancarlo Marinelli, presidente della giuria tecnica del premio e direttore artistico di Arteven. La partecipazione (virtuale) disponibile in prima visione sulla pagina Facebook di Arteven sabato 5 dicembre alle ore 10.

I FINALISTI

I tre scrittori finalisti scelti dalla giuria tecnica - presieduta da Marinelli e composta da Emmanuela Carbè, Massimiliano Forza, Simona Nobili e Manlio Piva - sono Maria Attanasio con Lo splendore del niente e altre storie uscito per i tipi di Sellerio, Francesca D'Aloja con Corpi speciali (La Nave di Teseo) e Paolo Pergola con Attraverso la finestra di Snell. Storie di animali e degli umani che li osservano edito da Italo Svevo. Alcuni brani delle loro opere diventeranno parte integrante del progetto radiodrammi di Arteven, nato per trasporre in formato audio e video opere e pièce teatrali di autori veneti.

NUOVA FORMULA COVID

La proclamazione del vincitore - scelto tra la terna indicata dalla giuria tecnica avverrà grazie una votazione online di trenta abbonati del teatro Toniolo di Mestre. «Come ogni anno era prevista a premiazione al Teatro Toniolo, ma le chiusure ci hanno costretti a immaginare una versione virtuale spiega Marinelli . Sapevamo che sarebbe stato difficile coinvolgere le scuole e avevamo pensato di puntare su un gruppo di abbonati del Toniolo, nell'ambito di una nuova collaborazione con Arteven. A fronte del lockdown, abbiamo pensato di inserire i testi dei finalisti nella piattaforma Radiodrammi. Il Settembrini diventa allora il luogo della letteratura del presente». Una strada originale per salvare il momento pubblico del premio e l'idea è di mantenerlo anche quando, finalmente, si tornerà agli eventi in presenza.

