IL RICORDONon sono sempre andati d'accordo. D'altra parte, erano due intellettuali con posizioni politiche diverse. Le loro collaborazioni però sono state numerose e le loro punzecchiature hanno alimentato il dibattito culturale a Venezia. Oggi l'ex sindaco filosofo Massimo Cacciari parla a fatica della scomparsa dell'amico, conosciuto in gioventù: «Non facevamo cose da giovani. Siamo nati insieme, e poi abbiamo continuato a frequentarci, stimarci, essere amici anche se non più a collaborare quotidianamente, come invece era avvenuto tra i...