Il premio Ferro ad Agevolando Solidarietà a sostegno dei giovani

CERIMONIAUn maestro di vita, di pensiero, d'azione. Imprenditore illuminato, fervente cattolico, docente e filantropo padovano: sono tre anni che il professor Angelo Ferro non è più su questa terra, ma la sua opera è più viva che mai perché ha dato pieno diritto di cittadinanza a quelli che lui chiamava i longevi. Presidente dell'OIC, quell'Opera Immacolata Concezione che lui ha grandemente dilatato in dimensione operativa e soprattutto in significato esemplare, Ferro ha trasformando l'anziano da ingombrante problema a insostituibile...