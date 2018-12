CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOTre by-pass al cuore, tre stent, un pacemaker, una protesi al ginocchio sinistro e una a quello destro in arrivo. Il paziente, che ha già compiuto 78 anni, non passa la vita su un letto di ospedale, ma sul parquet dei campi di basket. Gioca ancora, alla grande. È nazionale over 75 e con l'Italia ha recentemente conquistato la medaglia d'argento ai campionati del mondo, over 70, giocando con avversari e compagni più giovani e perdendo in finale contro la Russia.IL CAMPIONEGiorgio Cedolini, una vita per il basket, racconta con...