IL MUSEOVENEZIA Il via libera del Tar al prestito al Louvre di Parigi dell'Uomo di Vitruvio (ne riferiamo nel fascicolo nazionale a pagina 12), in controtendenza cautelativa con la precedente sentenza dello scorso 8 ottobre, non coglie impreparato il direttore delle Gallerie dell'Accademia, Giulio Manieri Elia, che finora ha custodito la preziosa opera di Leonarco De Vinci. Così, dopo un lungo percorso, pieno di colpi di scena, degno del miglior thriller, il celebre disegno verrà esposto al museo parigino. Il giorno esatto in cui approderà...