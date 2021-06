Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROLa sera è nostra alleata tende le mani complice. E per una notte ancora esisteremo, abiteremo le vostre città per sparire nuovamente appena il buio scolora. E non vi riveleremo mai dove ci nascondiamo di giorno. E se la mattina ci trovate vuol dire che siamo morti. Sono coloro che hanno deciso di vivere sulla strada, che hanno abbandonato tutto, lavoro, casa, averi, affetti, financo vestigia e aspetto umani. Sono i vagabondi i...