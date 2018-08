Il Gruppo 25 Aprile e la pubblicità rimossa: «Offendeva i cittadini, abbiamo apprezzato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOCAZIONI TURISTICHEVENEZIA In città molti sono contenti per la decisione di Vela di rimuovere la pubblicità Schei, miga bagigi con cui la Get. Flat Srl di Gian Maria Micheletti invitava gli ormai pochi veneziani che non hanno ancora affittato casa ai turisti a farsi avanti. Tra questi c'è anche il Gruppo 25 Aprile, sempre in prima linea contro le speculazioni ai danni dei cittadini. Tuttavia, a differenza di quanto riportato ieri, il Gruppo 25 Aprile ritiene di non aver nessun ruolo nella rimozione dei banner pubblicitari dai pontili di...