Il Gazzettino celebra i Fanti da mar Portogruaro capitale dei Lagunari

IL LIBROAnche un libro per celebrare al meglio il 13. Raduno nazionale dei Lagunari, in programma a Portogruaro (Ve) questo fine settimana. Domani, venerdì 20 settembre, sarà infatti possibile acquistare in edicola a soli 6.90 euro più il costo del Gazzettino, il volume curato da Giovanni Distefano ed edito da Supernova dal titolo I Fanti da Mar-dalla Serenissima ai Lagunari. Si tratta di un libro agile e ricco di illustrazioni, che racconta gli otto secoli che separano i primi Fanti da Mar, corpo di fanteria di marina della Repubblica di...