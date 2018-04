I volti dell'innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTRO«Ci piace l'idea di Venezia trampolino di lancio per le idee innovative».Il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, non ha avuto dubbi nel scegliere la Scuola Grande della Misericordia, nel centro storico lagunare, per ospitare la prima edizione del Tech Festival organizzato dal suo quotidiano. Obiettivo dell'incontro gratuito che si terrà domani, e che dopo una decina di giorni dall'apertura delle prenotazioni aveva già 400 iscritti, è la discussione su come la tecnologia e l'innovazione hanno cambiato e possono cambiare il...