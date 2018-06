I dubbi della paternità un imbroglio di affetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'artificiere bretone Erwan sa scavare nella terra per far esplodere gli ordigni sepolti della seconda guerra mondiale, ma fatica a destreggiarsi tra le bombe emotive che gli sconvolgono la vita: sta per diventare nonno ma la figlia non vuole rivelargli chi è il padre della bimba che aspetta; poi scopre suo malgrado che l'uomo che l'ha cresciuto con amore non è il suo vero padre. Alla ricerca del padre biologico tramite un' investigatrice privata (esilarante il loro incontro), Erwan scoprirà così una scappatella della madre, un anziano...