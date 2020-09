L'ANNIVERSARIO

È ormai parte della storia della musica popolare italiana perché da 40 anni cerca, con una facile battuta si potrebbe dire che... cerca la musica nella storia.

Il gruppo veneto Calicanto, particolarmente legato alla città di Rovigo dove, dal 2002, ha organizzato assieme alla Minelliana ben 15 edizioni del festival di musica e cultura popolari Ande Bali e Cante, ha dato inizio a Padova ai festeggiamenti per i suoi 40 anni di musica. Nelle scorse settimane si è esibito in due concerti applauditissimi al Castello Carrarese. Il gruppo Claudia Ferronato (voce); Roberto Tombesi, (organetto, mandola, voce); Francesco Ganassin, (clarinetti, ocarine); Alessandro Tombesi, (arpa, armonium, voce); Giancarlo Tombesi, (contrabbasso); Alessandro Arcolin, (batteria, percussioni), voce, hanno proposto in anteprima assoluta a oltre 500 spettatori un programma che accompagnerà questo anno speciale fino all'autunno 2021.

LA STORIA

Il gruppo Calicanto nasce attorno agli anni Ottanta con l'attenzione rivolta agli studi etnomusicali veneti che a quel tempo erano abbastanza rari. Sono gli anni in cui si comincia a rievocare e a rivalutare la tradizione canora veneta dialettale nel segno della riscoperta delle origini. Il gruppo si occupa in particolar modo di ricerca etnografica, musicale, sociale, per cogliere da vicino le tracce di un passato culturale che, a quel tempo, rischiava di sparire ed essere dimenticato per sempre. Così, anno dopo anno, Calicanto diventa tra i più noti gruppi vocali e strumentali del folk revival italiano, riuscendo a restituire alla musica popolare tutta la sua autenticità e intensità. Affermati ormai su scala internazionale, con tournée in tutta Europa, in Canada e negli Usa, hanno partecipato alla realizzazione di numerosissimi spettacoli teatrali, film e progetti discografici, collaborando con Luis Bacalov, Yo Yo Ma, Carlo de Pirro, e molte altre personalità della musica colta.

LE BASI

Curiosità, vivacità e profondità intellettuale hanno permesso al gruppo di rinnovarsi in forme sempre nuove e di continuare, per 40 anni, la lettura e l'elaborazione del ricco patrimonio musicale tradizionale. «Per noi di Calicanto ha detto Roberto Tombesi - questi concerti, come quelli che abbiamo fatto recentemente a Padova, resteranno tra le belle cose di questo ineffabile 2020. Preparavamo i festeggiamenti per i 40 anni dalla fine del 2019, ma poi per il problema Covid diverse iniziative sono state ridimensionate. Molti tuttavia gli eventi che si protrarranno per tutto il 2020 e 2021 per concludersi nell'autunno 2021 con uno straordinario concerto finale in un teatro padovano a cui parteciperanno anche 3 colonne della storia di Calicanto come Corrado Corradi, Gabriele Coltri e Rachele Colombo. Credo che una partenza migliore, di questi tempi, non potevamo immaginarla. Abbiamo scelto brani fondamentali della nostra avventura ai quali sia noi sia il pubblico, siamo molto affezionati e che hanno ben tracciato il nostro articolato itinerario tra le radici e la rivitalizzazione della musica popolare veneta e dell'alto Adriatico. Ci ha fatto piacere che nei commenti sui social del pubblico, tra cui c'erano tanti giovani, il termine più usato fosse emozionante, perché emozionare è stato sempre tra i nostri obiettivi».

Sofia Teresa Bisi

