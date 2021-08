Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOMENTO POSITIVOVENEZIA Sulla scia di un agosto inaspettatamente frizzante, gli albergatori veneziani confidano nell'avvio di una stagione autunnale promettente. Pur senza sbilanciarsi in pronostici definitivi, il tasso occupazionale stimato per settembre nelle strutture del centro storico è in media del 60 per cento, arrivando al 95 al Lido di Venezia, con numeri da tutto esaurito derivanti principalmente dalla Mostra internazionale d'arte...