GLI APPUNTAMENTI

Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, alle ore 19, si terranno due recital vocali che avranno come solisti tre interpreti tra i più acclamati del panorama contemporaneo. Si tratta di voci maschili che il pubblico veneziano conosce e apprezza perché protagonisti di felici inaugurazioni o d'importanti produzioni. Nella prima serata, ritroveremo il basso Alex Esposito, bergamasco, classe 1975, che nei giorni scorsi ha commemorato le vittime del coronavirus nel concerto televisivo, davanti al cimitero monumentale di Bergamo, alla presenza del presidente Mattarella, con l'esecuzione del Requiem di Gaetano Donizetti. Accompagnato al pianoforte da Carmen Santoro, Esposito proporrà un variegato programma, spaziando tra le opere che l'hanno reso maggiormente celebre. Ascolteremo così Madamina, il catalogo è questo dal Don Giovanni e Non più andrai, farfallone amoroso dalle Nozze di Figaro di Mozart. Non mancheranno arie di Verdi (Macbeth, Simon Boccanegra, Don Carlo), né pagine dal Faust di Gounod o dal Mefistofele di Boito. Ci saranno ancora la Sérénade di Viardot e musiche di Berlioz, Chamidade, Offenbach.

ARIE FAMOSE

Il 23 il tenore genovese Francesco Meli dividerà la serata col baritono Luca Salsi. Insieme, come molti ricorderanno, hanno inaugurato con Tosca di Puccini la stagione della Scala, a fianco di Anna Netrebko. Alla Fenice presenteranno alcune delle pagine più amate del repertorio verdiano, tratte da Don Carlo, Un ballo in maschera, Otello. Al pianoforte troveremo Davide Cavalli che suonerà anche lo Studio op. 2 n. 1 di Skrjabin e Funérailles dal ciclo Harmonies poétique et religieuses di Franz Liszt.

M.Mr.

