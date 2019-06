Festival show scalda l'estate a Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICA«Sarà un'estate splendida, non vediamo l'ora di salire sul palco». Difficile per gli organizzatori trattenere l'emozione. Il momento atteso è finalmente arrivato. Alla partenza dell'edizione 2019 di Festival Show quella che festeggia il ventesimo compleanno mancano soltanto un paio di settimane. Lo spettacolo itinerante firmato Radio Birikina e Radio Bella & Monella prenderà il largo da Padova domenica 30 giugno. Direzione: Trieste, dove sabato 7 settembre andrà in scena l'ultima delle otto serate ad ingresso gratuito che...