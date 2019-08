Festival Show a Mestre con Nigiotti e Tatangelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOSettima e penultima tappa della rassegna estiva, il Festival Show sbarca a Mestre. Dopo aver toccato molte spiagge dell'Alto Adriatico, per la serata di domani, 23 agosto in piazza Ferretto l'organizzazione di Radio Bella&Monella e Radio Birikina ha scelto un cast molto vario, con proposte per i giovanissimi ma anche per i nostalgici degli anni Ottanta e Novanta. Tra i protagonisti dell'evento, che inizierà con il pre-show alle 20.30, ci sono Lo Stato sociale, la band bolognese che nel 2018 è arrivata seconda al festival di...