Elio e le Storie Altro addio a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci siamo già sciolti un anno fa in un concerto di Londra anche se nessuno aveva creduto al nostro annuncio. Così Elio, storico leader della band rock demenziale Elio e le Storie Tese ha dichiarato seriamente ieri alla stampa al Gran Teatro Geox insieme al fido bassista Faso. «Siamo un gruppo irripetibile arrivato al top e non vogliamo andare avanti 30 anni a suonare sempre le stesse cose come fanno altri - continua il frontman milanese siccome tantissimi fan non hanno potuto venire al nostro ultimo grande concerto lo scorso 19 dicembre al...