CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,avevo protestato perché una vostra giornalista due giorni dopo un grave incidente che aveva provocato la morte di una giovanissima ragazza vicino a Jesolo, aveva definito gesto altruistico viaggiare in sei in macchina. Lei dalle pagine del Gazzettino mi aveva scritto che non dovevo giudicare, e che comunque viaggiare in sei non era condizione presupponente la morte di Giulia. Non la sfiora l'idea che è la cultura della trasgressione la base di tutto questo? Passano dieci giorni, ed ecco un altro gesto altruistico. Solo che...