E il 23 settembre tocca a Venditti con Sotto il segno dei pesci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonello Venditti sarà il 23 settembre all'Arena di Verona, per celebrare i 40 anni di uno degli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Sono passati 40 anni da quando Antonello Venditti pubblicava Sotto il Segno dei Pesci. Era un momento storico durissimo, il culmine delle Br e poche luci in fondo al tunnel. Questa manciata di canzoni di Antonello, ben prodotte da Michelangelo Romano e con una copertina firmata da Mario Convertino, essenziale e iconica, escono l'8 marzo 1978 in un momento sociale di tensioni fortissime e in...