Dracula nella rete di Strukul

IL LIBROL'occasione è propizia. E ha il sapore gotico dei racconti dell'orrore e comunque della tradizione più intrigante. Insomma, una occasione... da brividi. Volete conoscere la vera storia di Dracula? Ecco che fa per voi VLAD. Le lame del cuore (graphic novel Feltrinelli Comics, 64 pagine.. 14 euro), la trilogia di libri a fumetti creata da Matteo Strukul per i disegni di Andrea Mutti. Pagine entro cui la realtà supera la leggenda. Vlad III di Valacchia, noto soprattutto con il nome di Dracula, è il condottiero che ha ispirato Bram...