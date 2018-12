Danny e Sandy, amore senza tempo di Grease

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN SCENALa storia d'amore tra Danny Zuko e Sandy Olsson, le atmosfere anni Cinquanta simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro, i ciuffi ribelli modellati con la brillantina, i fast food e i pigiama party, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, Summer Nights e You're the One That I Want in sottofondo, rock and roll e coreografie travolgenti: in una parola, Grease - Il musical. Uno spettacolo senza tempo, la cui magia oggi (alle 21.30) e domenica (alle 17) la farà da protagonista sul palcoscenico del Gran...