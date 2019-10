Dal Giappone a San Marco per far conoscere al mondo l'antica arte del kimono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CORTEOMetti un kimono in piazza San Marco. Anzi, non uno, ma cinquanta. Tutti fatti rigorosamente a mano, di seta cangiante, uno diverso dall'altro. Per indossarli, le signore arrivate dal Giappone hanno dovuto farsi aiutare da un assistente perché non è possibile, senza un aiuto, mettere al loro posto i dodici pezzi di cui sono composti questi indumenti. Bisogna essere in due e servono almeno venti minuti a testa. Dopodiché, in piazza San Marco, quando il gruppo si è messo in posa davanti alla basilica, i turisti si sono scatenati a...