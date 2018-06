Dal bosco alla sala di concerto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALIl legno come medicina: dal bosco alla sala da concerto. In Valcanale da domani al 17 giugno torna Risonanze, un festival che porta l'ascoltatore dentro il cuore della natura, nel bosco dove nascono i maestosi abeti rossi di risonanza. In Valcanale esiste una foresta dove gli alberi suonano. Ci vogliono fra i 150 e i 200 anni per avere un tronco da violini e chitarre , anche di più da violoncelli. Ci vuole invece una passeggiata per entrare dentro il respiro della natura, tra pilates, land art e concerti. Vivere la foresta di...