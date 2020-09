CURIOSITÀ

Le intolleranze? «Scomparse». Le allergie? «Non esistono più». Tino Vettorello sorride: «È forse una delle poche cose positive provocate dall'emergenza sanitaria: la gente, dopo mesi passati al chiuso in casa, sta riscoprendo la bellezza del trovarsi assieme, a tavola, vuole stare in compagnia, mangiare bene. Ma, come d'incanto, sono scomparse le richieste particolari, è come se fossimo diventati tutti meno schizzinosi». Da più di dieci anni Vettorello è lo chef della Mostra del cinema, l'inventore di piatti dedicati a star hollywoodiane (il Rombo alla Clooney), a cantautori famosi in tutto il mondo (L'orata spericolata in onore di Vasco Rossi), ad attrici e cantanti (Viaggio al Sud con burratina, cipolla rossa e pomodorini dedicato a Lady Gaga).

LE NOVITÀ

Quest'anno, per Venezia77, ha dovuto rinunciare al self service nella cittadella del cinema, potenziando però i bar, la pizzeria e, soprattutto, il ristorante nella Terrazza Biennale, dove a ogni ora del giorno si fermano a mangiare attori e registi. Ed è qui che Vettorello sta portando avanti la sua nuova impresa in collaborazione con Best Movie: A cena con, un momento di approfondimento con un attore a tavola. La prima puntata, girata ante lockdown, ha visto come protagonisti Paola Cortellesi e Riccardo Milani. Ora al Lido, durante la Mostra del cinema, si stanno preparando le nuove puntate: ieri è stata la volta di Claudia Gerini che ha apprezzato il tonno scottato con salsa di burrata, pistacchio, melanzana fritta e poi lo Spago al Prosecco, domani ci sarà Edoardo Leo, venerdì Stefano Accorsi, Maya Sansa e Valeria Golino. (al.va.)

