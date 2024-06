PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) – Lo chef Michele Prevedello è stato trovato, ormai privo di vita, in una camera d’albergo a Burano. Aveva 45 anni ed era originario di Fietta, a Pieve del Grappa. In quell’albergo della laguna veneziana lavorava come cuoco da poche settimane. Era stato chiamato a sostituire il capo chef. E non sarebbe rimasto a lungo. Lo chiamavano i ristoranti sparsi in giro per il mondo, dove aveva iniziato a fare esperienza fin da giovanissimo, quando aveva appena finito l’Alberghiero Giuseppe Maffioli di Paderno del Grappa.

Michele Prevedello, autopsia sul corpo dello chef

La Procura del tribunale lagunare ha disposto l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso. Prevedello, da qualche giorno non rispondeva alle telefonate della madre e della sorella. Aveva il giorno libero domenica. Sabato sera era entrato in camera, apponendo all’esterno il cartello “Non disturbare”. Poi, nessuno l’aveva più visto. Madre e sorella, preoccupate dal prolungato silenzio, hanno avvisato la direzione generale dell’hotel che mercoledì mattina ha aperto la porta della camera d’albergo, trovandolo riverso sul pavimento, vicino al letto. Probabilmente gli è stato fatale un malore che può averlo colto improvvisamente la notte