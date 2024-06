Treviso. Residence “Ca’ Montello”, 12 appartamenti di lusso: «Ne abbiamo venduti già 11»

TREVISO - Su 12 appartamenti, 11 sono già stati venduti. All’appello ne manca ancora uno, al secondo piano. Ed entro fine anno saranno consegnati. Procede velocemente la costruzione di Ca’ Montello, il residence progetto dallo studio B+B Associati e realizzato da Cazzaro e Crema Costruzioni proprio all’imbocco via Montello dove un tempo sorgevano le officine De Marchi. E un progetto molto atteso perché va a riqualificare un buco nero e, soprattutto, perché sorge nell’immediata periferia, proprio a due passi dalle Mura. Come al solito Cazzaro e Crema hanno realizzato un residente per un target di clientela medio-alto: i prezzi degli appartamenti, compresi tra i 160 e i 240 metri quadrati, vanno mediamente dai 3mila ai 4mila euro a metro quadro. Non proprio alle tasche di tutti. L’identikit dell’acquirente di Ca’ Montello è quello dell’imprenditore o libero professionista che compra l’appartamento come prima casa: «Gli stranieri - osserva Gianmarco Cazzaro Direttore Tecnico e Amministratore di Cazzaro Costruzioni Srl - preferiscono il centro storico, il vecchio restaurato».

Consumo energia zero

Ca’ Montello si inserisce nella scia lasciata da Ca’ delle Alzaie, il “Bosco Verticale” nato lungo la Restera. Anche questo condominio sarà circondato dal verde e soprattutto, specificano Cazzaro e Claudio Crema (titolare della Crema Costruzioni) realizzato con i criteri del consumo zero di energia. Gli impianti saranno alimentati dal sistema di pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto. Particolare attenzione è stata posta negli impianti di refrigerazione: «Con le condizioni climatiche sempre più estreme - osserva Crema - i clienti ci chiedono abitazioni in grado non sono di essere calde d’inverno ma fresche d’estate. Noi qui andremo a realizzare impianti in grado di regolare la l’umidità in base alla temperatura, questo crea una condizione climatica ideale: fresco ma in condizioni molto più naturali».

L'obiettivo

Cazzaro, osserva: «Ci piace accogliere le sfide che il territorio offre riqualificandone i “buchi neri”. Strutture abbandonate, zone degradate, aree industriali dismesse, costituiscono per noi un richiamo irresistibile e un tesoro inestimabile da riportare alla luce ed è una grande responsabilità quella che ci assumiamo perché se da una parte siamo chiamati a onorare il passato restituendogli nuova vita, dall’altra abbiamo il dovere di progettare gli edifici di domani come se domani fosse già oggi». «Il progetto di Ca’ del Montello - conclude Crema - rappresenta la sintesi di quasi 60 anni di esperienza e ricerca: un percorso che ci ha portato, attraverso numerose realizzazioni come Vivo Residence e ultimo in ordine di tempo Habito Residence a Ponzano Veneto, a definire uno specifico modello abitativo, risultato vincente anche alla luce delle nuove esigenze emerse in seguito alla pandemia. I nostri driver sono anzitutto un contesto verde e arioso, dove la vegetazione ha la fondamentale funzione di regalare benessere e garantire la privacy, facendo percepire un elevatissimo livello della qualità dell’abitare».