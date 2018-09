Cinema & Psichiatria, vince corto mestrino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Successo a Catania, al festival Cinema & Psichiatria per Io ti guardo ogni giorno ma tu mi vedi? il cortometraggio che raccoglie una serie di testimonianze di famigliari di pazienti psichiatrici che da anni aspettano che la legge 180, di cui ricorrono i quarant'anni, sia attuata. Il lavoro è stato premiato come miglior cortometraggio. Nelle scorse settimane, il documentario era stato presentato alla mostra del cinema con Oliviero Toscani. Diretto da Liliana Boranga e Luca Castellaro, il cortometraggio ha testi anche del filosofo ed ex sindaco...