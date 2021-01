La lettera della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in ricordo di Alberto Terrani, l'attore e regista padovano morto venerdì all'età di 85 anni.



Gentile Direttore,

con profonda commozione, desidero unirmi alle parole di vicinanza e al ricordo che il Teatro Stabile del Veneto ha espresso per un protagonista assoluto della nostra scena culturale ed artistica.

La scomparsa di Alberto Terrani lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Come attore, direttore e docente, ha insegnato a tutti noi il valore della nobile arte del teatro. Grandissimo maestro sul palcoscenico e grandissimo maestro di vita, aveva eletto il teatro come compagno di viaggio, dimostrando sul campo che un vero fuori classe non ha paura ad abbandonare temporaneamente i ruoli del protagonista per una scelta familiare che è insieme una autentica dichiarazione di amore alla cultura e all'arte.

Ci ha insegnato cosa significhi immedesimarsi, cosa significhi donare corpo e anima alle parole. Ci ha dimostrato come l'arte, la vera arte, sia capace di superare le barriere della fisicità, facendoci vivere l'infinito patrimonio di realtà ed esperienze, emozioni e sentimenti che danno sostanza alla nostra umanità.

Lo ricordo con affetto nei tanti indimenticabili ruoli che lo hanno reso straordinariamente amato nella nostra città, Padova, così come in tutto il Paese. Lo ricordo, da amica e appassionata sostenitrice, per le doti poliedriche, la curiosità intellettuale, l'eleganza innata, la profonda sensibilità.

Mi mancherà molto e sicuramente mancherà a tutti coloro che, al Teatro Verdi, avevano avuto modo di conoscerlo, come attore, regista, docente o semplicemente come amico.

Grazie Alberto, grazie di cuore per la preziosa eredità che ci hai lasciato e di cui oggi più che mai dobbiamo fare tesoro per tutelare un patrimonio culturale e artistico che sta affrontando la sua sfida più difficile.

Sono certa che tutti coloro che sono l'anima del nostro Teatro sapranno interpretare al meglio questa prova, nel ricordo di quello che Alberto Terrani ha rappresentato per tutti noi.

Maria Elisabetta

Alberti Casellati

presidente del Senato

