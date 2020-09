JESOLO - Cade dalla terrazzina al primo piano, atterra sopra un'auto in sosta e poi fugge. Un episodio che ha creato sconcerto e alzato il livello d'allarme tra i residenti che hanno assistito a quanto avvenuto, allertando le forze dell'ordine. Il fatto, avvolto da un alone di mistero, è avvenuto verso le 21 di mercoledì, in pieno centro storico.



Secondo quanto si è appreso un uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, è salito al primo piano della palazzina per poi gettarsi nel vuoto. L'altezza non eccessiva, unita al fatto che è caduto sopra un'auto in sosta, ha ridotto il volo e attutito il colpo, permettendogli di non riportare particolari ferite. Subito dopo il protagonista del volo è salito in auto ed è andato via. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco - allertati dai cittadini, che temevano il peggio - di lui non c'era più traccia. Rimane da capire il motivo del gesto compiuto. Come si diceva, la persona appariva alticcia e l'episodio potrebbe essere legato proprio ai fumi dell'alcol, senza particolari giustificazioni. Anche se rimane il dubbio che si trattasse, invece, di un ladruncolo, magari salito sulla terrazzina per compiere il furto in uno degli appartamenti del condominio.



Potrebbe aver perso l'equilibrio, per poi cadere nel vuoto. Questo giustificherebbe la decisione di darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. (f.cib)

