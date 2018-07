Biennale Teatro, consegnati i Leoni Via alla rassegna con 46 spettacoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMA«Sono solo un regista; il presidente della Biennale, Paolo Baratta, pian piano mi sta insegnando ad essere anche un direttore artistico». Con queste parole il direttore del settore teatro della Biennale, Antonio Latella, ha aperto ieri mattina il 46. Festival Internazionale del Teatro, che proseguirà fino al 5 agosto. Il titolo è Atto secondo: Attore /Performer, ovvero il florilegio dei diversi modi di stare in scena ed interpretare il teatro, un'arte che esiste solo nel momento in cui viene prodotta. «La kermesse come luogo...