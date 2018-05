Baratta: «È il nostro essere Toccando le sensibilità di tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIOLa soddisfazione si legge negli occhi. Missione compiuta per una mostra di architettura che sta sempre più diventando decisiva. Certo il cinema l'anima pop della Biennale, l'arte è la tradizione (in senso storico, ben si intende...), ma architettura sta diventando il fiore all'occhiello delle proposte della Fondazione veneziana. Presidente Baratta, che cosa l'ha colpita di più in questa mostra così libera?«Ci si guardi intorno. Basta vedere le Corderie. I toni e i colori di questo antico edificio che è tornato ad essere...