Baglioni triplica all'Arena

IN AGENDAIl 7 a Villafranca di Verona (Verona), il 26 a Majano (Udine) e il 27 a Mirano (Venezia): tris di concerti per i Negrita che, parafrasando uno dei loro grandi successi, a luglio rotoleranno verso Nordest. Dopo gli spettacoli dal vivo dei giorni scorsi a Bologna, Roma e Milano, la rock band la prossima estate accenderà le arene e i festival di tutta Italia con una nuova incandescente tournée, Desert Yacht Club Tour. Una tournée che prende il nome dall'ultimo progetto discografico, decimo album in studio del trio aretino: pubblicato...