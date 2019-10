Arriva Siani con Il giorno più bello del mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro Siani (nella foto), non ha mai fatto film «per curarmi, come fanno altri, ma per far sì che la gente ridesse. Stavolta vorrei anche emozionare. Mi incoraggia l'aver visto a fine proiezione, molti bambini, e anche adulti, commossi». Parola dell'attore e regista, che pur mantenendo la cifra della fiaba, stavolta, con un «cambio di rotta«, vira sul family movie/commedia action/fantasy ad alta dose di effetti speciali con Il giorno più bello del mondo, in arrivo in sala il 31 ottobre in 600 copie con Vision Distribution. Nel cast...