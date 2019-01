Al museo M9 le immagini dei grandi maestri della fotografia italiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un racconto di storie d'autore dell'Italia del secolo scorso. Una narrazione, quella proposta dalla mostra «L'Italia dei fotografi», all'M9-Museo del Novecento, a Mestre, fino al 16 giugno prossimo, fatta di 230 immagini, ora di forte impronta sociale, come gli omicidi di mafia di Letizia Battaglia o «I travestiti» di Lisetta Carmi, ora di suggestive istantanee, percezioni di paesaggi, come per Luigi Ghirri, ora di realtà-finzione, come per gli scatti di Tazio Secchiaroli sul set di «Amarcord» dove il vero protagonista è Federico...