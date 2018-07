Al Lido la spiaggia del Miramare compie 120 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICORRENZALIDO La spiaggia più antica del Lido compie 120 anni. Era il 16 luglio 1898 quando venne costituita, come risulta dalla certificazione della Camera di Commercio, la Cooperativa per Bagni di mare per impiegati e professionisti oggi Miramare. Un compleanno storico, da ricordare, per quella che è la prima spiaggia nata al Lido di Venezia, che sarà festeggiato oggi a mezzogiorno con una grande bicchierata, in stile semplice e informale, per mille persone, aperta a tutti i clienti. Inoltre, in una parte del nuovo ufficio è stata...