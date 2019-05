Actv, pochi disagi per i passeggeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGITAZIONEVENEZIA Pochi disagi, ieri mattina, per lo sciopero dei trasporti di tre ore - dalle 9 alle 12 - indetto dal sindacato autonomo Usb per protestare contro la precarietà e il «sistema degli appalti indiscriminati» e a favore della «riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario» e del diritto allo sciopero.Un'astensione che per Actv, nel settore della navigazione, ha registrato un'adesione dell'11 per cento, mentre nell'automobilistico solo il 2 per cento dei lavoratori ha incrociato le braccia. Nonostante con lo sciopero...