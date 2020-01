LA SORPRESA

Inginocchiato in piazza Duomo a Milano, travestito da pittore bohémien, Achille Lauro ieri ha improvvisato una piccola esibizione per la gioia dei tanti fan presenti. Introdotto brevemente da un artista di strada, il cantante si è messo a dipingere per qualche ora quattro tele con colori acrilici, a uso e consumo del suo profilo Instagram, su cui, da giorni, posta criptici indizi sul contenuto del brano che presenterà a Sanremo 2020, in calendario dal 4 all'8 febbraio.

PRIMA FESTIVAL

Sul fronte del Festival, intanto, parte oggi il primo pezzo della macchina sanremese: in onda fino all'8 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20 con uno stop di due giorni, il 28 e il 29, per la Coppa Italia - il Prima Festival «servirà a spegnere le polemiche, ci divertiremo e saremo leggeri. Ci preoccupano più le critiche che le polemiche: alla fine, lo chiameremo Sansereno», hanno detto i comici Gigi e Ross, conduttori insieme a Ema Stokholma. Al centro del Prima Festival il backstage della manifestazione: «Coglieremo l'ansia e il nervosismo dei cantanti, due per puntata, ma restando neutrali e senza fare gossip», ha spiegato Stokholma. Con loro, nella prima puntata, Rita Pavone e Amadeus, «del quale riveleremo un segreto». Prevista, o almeno desiderata, anche un'irruzione di Fiorello. Si prepara alla maratona sanremese intanto anche Radio Rai, con cinque radio presenti alla manifestazione, dirette e programmi dalle sedi del festival: «Mai come quest'anno ha dichiarato Paola Marchesini, direttore di Rai Radio 2 saremo sempre accesi».

