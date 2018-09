A Padova poesie cinesi per la Festa della Luna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALENDARIO CINESEPoesie cinesi antiche e moderne dedicate alle Luna, lette in occasione della festa dedicata al satellite e accompagnate da un piccolo assaggio del tipico dolcetto della festa, lo yuebing (torta della luna), a Padova.Oggi dalle 19.30 a Palazzo Moroni a cura dell'assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l'associazione Il Filo di Seta. Tra le festività che scandiscono il calendario lunare cinese spicca la Festa di metà autunno, in cinese Zhongqiujie.Celebrata il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, segna...