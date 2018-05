A Mestre La corte del forte sopravviverà alla Biennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TERRAFERMAUna Biennale di Venezia come Expo, che lascia alla città eredità permanenti. Accade a Mestre, dove la Mostra internazionale dell'architettura, che inaugura la sua 16. edizione, a fine novembre non smonterà la Corte del forte, installazione in legno allestita nella baia di forte Marghera. La nuova struttura, affacciata sul canale, non scomparirà e resterà in dono alla città. Il Comune di Venezia potrà quindi tenerla fino a quando una buona manutenzione lo permetterà. Il chiostro in legno è solo una parte del progetto...