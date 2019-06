Un bando da 12 milioni di euro per aiutare le imprese a rinnovarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀUDINE Un nuovo bando del valore di circa 12 milioni di euro tra gennaio e febbraio del prossimo anno è stato preannunciato dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini per sostenere l'innovazione e la competitività del tessuto produttivo regionale incluso quelle afferente al terziario. Bini, evidenziando come le limitate disponibilità di risorse non consentano più interventi a pioggia, ha comunque ribadito la priorità rappresentata dal commercio per l'attuale amministrazione in quanto «tassello...