Shaurli: la Direzione si costituirà parte civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ENTEUDINE Era stata proprio una segnalazione degli uffici regionali ad innescare l'indagine della Guardia di Finanza, in seguito alla quale le Fiamme gialle friulane hanno denunciato sei persone, per frode al bilancio regionale, con l'accusa di aver ideato un meccanismo truffaldino per chiedere all'ente il rimborso di corsi e consulenze inesistenti, «addebitati» a quasi quattrocento imprese agricole all'oscuro della vicenda.A rilevarlo è l'assessore regionale competente Cristiano Shaurli, che così commenta l'esito dell'inchiesta.«Si...