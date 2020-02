LA STRETTA

AVIANO Parte da Aviano una significativa azione di prevenzione rispetto alla diffusione del Coronavirus e, più in generale, contro il proliferare di malattie trasmissibili per le vie aeree. Su iniziativa dell'assessore al Commercio Tina Nelson, che di professione gestisce proprio un locale pubblico, è stata inviata una lettera a tutti i supermercati affinché installino, nell'area dei carrelli, un distributore di salviette igienizzanti o di appositi saponi per le mani. «Questo per poter procedere - fa sapere l'esponente dell'esecutivo municipale -, prima di inserire la moneta, alla pulizia della parte dove si appoggiano le mani per spingerlo, evitando così il possibile contagio, dal momento che secondo gli esperti il virus può sopravvivere fuori dal corpo. Inoltre, sempre per tutelare, almeno in parte, i loro clienti, abbiamo invitato tutti i distributori di carburante, dotati di self-service, a mettere a disposizione del pubblico che usufruisce di questo servizio guanti usa e getta in quantità adeguata». I suggerimenti non sono finiti: «Rappresentando anche la categoria - aggiunge Nelson - so bene lo zelo che c'è in tutti noi nel mantenere puliti i bicchieri e le stoviglie con cui li serviamo. Vista l'eccezionalità della situazione, dobbiamo però garantire una pulizia capillare e costante anche delle porte di ingresso degli esercizi pubblici: è necessario passare spessissimo con sostanze apposite pulendo le maniglie e i vetri su cui gli avventori si appoggiano. Pochi gesti che ci porteranno via qualche secondo in più, ma che possono risultare decisivi: purtroppo, nella cronaca di queste ore, sentiamo parlare spesso di contagi avvenuti in luoghi pubblici e nei bar. Con queste azioni - ha concluso l'assessore al Commercio di Aviano, comunità che ospita anche migliaia di persone di nazionalità americana - non voglio assolutamente creare allarmismo, semmai il contrario: sempre meglio tentare di prevenire, e attraverso la prevenzione tutelare la popolazione, che trovare qualche caso conclamato e dover mettere l'intera comunità in quarantena». Prima ancora che si muovesse l'assessore Nelson, lo stesso sindaco Ilario De Marco aveva dato disposizioni affinché in tutti gli asili e le scuole di Aviano si procedesse con la fornitura di dispenser di sapone disinfettante nelle scuole e negli uffici comunali. Per le attività didattiche comunque c'è una tregua fino a giovedì, visto che sono chiuse per tre giorni per le vacanze di Carnevale. Uno stop dal tempismo perfetto, grazie al quale si potrà verificare la diffusione dei casi nelle vicine province venete ed eventualmente adottare ulteriori contromisure.

Lorenzo Padovan

