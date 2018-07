Rapinò una donna con un'arma, giovane condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROCESSOUDINE Due anni e quattro mesi. È la condanna pronunciata ieri dal Tribunale di Udine in composizione collegiale nei confronti dell'uomo, S.F., 28 anni, di Bagnaria Arsa, che intorno alle 20 del 23 marzo scorso rapinò una donna a Tolmezzo puntandole contro una pistola per farsi consegnare la borsetta. La donna, 33 anni, del posto, aveva denunciato quella sera stessa ai Carabinieri di Tolmezzo di essere stata avvicinata mentre camminava in via Percoto. L'uomo le si era rivolto con un semplice scusi, poi le aveva puntato al petto una...