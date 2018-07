Mercatovecchio, la corsia dei bus finisce sui tavolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE La corsia del bus finisce in mezzo a tavolini e ombrelloni del bar. Via Mercatovecchio si prepara alla riapertura: ieri, infatti, sono state ridipinte le prime strisce a terra per la nuova viabilità, ma la riga gialla che indica la corsia riservata ai mezzi pubblici sembra proprio arrivare in mezzo al gazebo di un locale, posizionato sulla strada. A segnalare l'anomalia è stato il capogruppo in consiglio di Prima Udine, Enrico Bertossi, che ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Facebook, commentando: Ecco il salotto di Udine...