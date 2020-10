LA SITUAZIONE

UDINE Sono stati rilevati 131 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, con il numero di tamponi effettuati (3.915) tornato ad aumentare rispetto al giorno precedente. Le buone notizie arrivano dall'aumento delle persone guarite e dal calo degli isolamenti domiciliari. Sono però tre i nuovi decessi da Covid-19: si tratta dell'avvocato ed ex assessore comunale di Udine, Gabriele Damiani, 80 anni, ricoverato all'Ospedale di Udine; una 90enne di Fogliano Redipuglia e una residente a Pordenone.

I NUMERI

I casi attuali di infezione sono 1.943 (-256). Salgono a 14 (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 65 i ricoverati in altri reparti (+3). I decessi complessivamente ammontano a 367. Le persone in isolamento scendono a 1.853 (-240). Secondo i dati della fondazione Gimbe nella settimana 7-13 ottobre il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento percentuale dei contagi da Sars-CoV-2 del 13,1%; nelle ultime 2 settimane si rileva un'incidenza di 80 casi positivi per 100.000 abitanti. Tra i positivi vip, anche la nuotatrice di Codroipo Alice Mizzau, che su Instagram ha spiegato di aver «avuto sintomi che poi hanno confermato la mia positività al Covid-19. Ma guardiamo il lato positivo: tra un po' di febbre e tosse, l'appetito non mi manca mai! Sono la solita! Adesso ci vuole riposo e pazienza e passa tutto! Un bacione da Mizzy»

TAMPONI A SAPPADA

Scatterà domani e durerà sino a sabato la campagna di tamponi a tappeto per i cittadini di Sappada, dove da inizio settembre si sono già registrati oltre 50 casi di positività al coronavirus, con l'amministrazione comunale costretta da domenica a varare stringenti misure di contenimento. «L'Azienda sanitaria ci ha convocato tutti per l'esecuzione dei tamponi, secondo l'ordine indicato a ciascuno ha fatto sapere ieri il sindaco Manuel Piller Hoffer - I tamponi saranno eseguiti direttamente dalle autovetture, agli stand allestiti lungo la strada parcheggio Camper-Capannoni artigiani. Invito con forza tutti a recarsi all'appuntamento e a eseguire senza remore il tampone, perché si tratta di un'opportunità irripetibile offertaci dall'Azienda Sanitaria, nella comune speranza che l'individuazione di tutte le persone positive possa nel giro di poche settimane spegnere i focolai di contagio presenti sul nostro territorio, ed evitare così l'istituzione di una reale zona rossa».

A TARVISIO

Sale a 11 il numero di positività a Tarvisio, con altri 5 contagiati rilevati nelle ultime 24 ore. Uno di questi riguarda un nuovo dipendente comunale, con conseguente chiusura del Municipio per la sanificazione. «I casi ha spiegato il sindaco Zanette - sono riconducibili al contatto avuto con persone già risultate positive residenti in altri comuni. Le 5 nuove persone risultate positive al tampone stanno bene, sono state prese in carico dal Servizio Sanitario e sono già in isolamento a casa, mentre per i dipendenti comunali e la giunta scatteranno i tamponi».

FORNI DI SOPRA E DI SOTTO

I Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto rispondendo a numerose richieste pervenute dalla popolazione, offrono ai residenti la possibilità di effettuare il test sierologico sabato 24 ottobre dalle 14 all'ambulatorio medico di Forni di Sopra e il risultato verrà fornito in tempo reale (attesa di 15 minuti). Il test è a pagamento, il costo dipenderà dal numero degli aderenti (massimo 50 euro a persona).

PREMI EROI

C'erano anche due friulani tra gli Eroi della pandemia, premiati ieri al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. Insigniti del Cavalierato al merito della Repubblica Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all'Università Humanitas di Milano originario di Gonars, e Francesca Leschiutta, coordinatrice infermieristica della casa di riposo di San Vito al Tagliamento, di Valvasone Arzene (il direttore della struttura, Alessandro Santoianni, aveva rinunciato all'onorificienza dopo le polemiche per i morti alla casa di riposo di Paluzza, di cui è stato direttore fino ad un mese fa).

