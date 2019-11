IL RICORDO FAGAGNA Ha detto addio al figlio Daniele in una notte senza stelle;

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICORDOFAGAGNA Ha detto addio al figlio Daniele in una notte senza stelle; lo ha visto tra le lamiere dell'auto, ha gridato a chi voleva fermarlo di lasciarlo passare che quel ragazzo era il suo. «Mi hanno sussurrato che non c'era più nulla da fare», racconta Marco Burelli al telefono. Con la forza della disperazione ricorda il sedicenne che non c'è più, come se le parole potessero tenere acceso un barlume di speranza. Daniele, un ragazzo curioso della vita che stava prendendo il patentino che a quattordici anni il papà non gli ha...