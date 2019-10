Fontanini: « Promossi da Forbes, battuta Trieste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Siamo contenti che ogni tanto battiamo Trieste in queste classifiche». È soddisfatto, il sindaco Fontanini, che Udine sia stato inserito da Forbes come una delle quattro mete del Nord Italia da visitare in autunno e in inverno, assieme a Merano, Rovereto e Bolzano. «È una cosa che ci riempie di orgoglio - ha detto il primo cittadino -, perché essere indicati da una grande rivista economica americana come una città del Nord Italia da vedere, fa ben sperare per chi opera nel settore turistico udinese. Nell'ultimo anno - ha continuato -,...