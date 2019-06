Ar rilancia la provincia della montagna friulana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAUDINE Autonomia responsabile rilancia la quinta Provincia, quella della montagna. «Senza le Province e con le Uti da riformare, è arrivato il momento di dar vita a una Regione più leggera, che sappia fare la programmazione e le leggi, smettendola di gestire le erogazioni di contributi per i campi sportivi o per i campanili». È la proposta lanciata da Renzo Tondo, parlamentare e presidente di Ar, che ha riunito i suoi in via Sabbadini, a Udine insieme alla coordinatrice regionale Giulia Manzan e al consigliere regionale Giuseppe...