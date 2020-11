I NUMERI

UDINE La Regione ha riordinato i dati su contagi e tamponi. La somma fornita ieri, è stato spiegato, è comprensiva anche dei dati non rilevati in precedenza. Nell'ultima settimana, dal 23 al 28 novembre, quindi, in Fvg sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453 tamponi, cui si aggiungono «altre 248 positività pregresse (5.548 tamponi) registrate da laboratori privati dal 1. ottobre al 22 novembre». Da inizio pandemia sale così a 29.395 il totale dei contagiati, di cui 12.806 in provincia. Sono 14.345 i casi attuali. Scendono da 55 a 53 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 604 (erano 594) in altri reparti. Ieri purtroppo si sono contati 25 morti, 12 dei quali in provincia.

LE VITTIME

Nel dettaglio, nel territorio udinese sono morti in ospedale una donna di 92 anni di Udine, un udinese di 89 anni, una donna di 87 anni di Fiumicello Villa Vicentina, un 85enne di Pocenia, un 84enne di Udine, una 84enne di Mortegliano, una 83enne di Paularo, una 78enne di San Giovanni al Natisone, un uomo di 78 anni di Rivignano Teor e un 72enne di Castions di Strada. Inoltre, un uomo di 89 anni di Buja è morto in una residenza per anziani e una donna di 88 anni di Tarcento è deceduta in una Asp. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 84 contagi fra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 37. Aumentano i contagi fra gli operatori nell'AsuFc dove si contano le positività di altri cinque infermieri, un amministrativo, un terapista della riabilitazione, un'ostetrica, un tecnico di laboratorio, sette Oss e due medici. Positive al virus anche quattro persone rientrate da Bangladesh, Bosnia, Australia, Romania.

BRUSAFERRO

Il valore Rt, sui 14 giorni in Fvg è sceso a 1,17. Però «l'incidenza a 7 giorni è ancora elevata» in generale. Lo ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro sui dati del monitoraggio in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sui dati del Friuli Venezia Giulia, spiegando che i dati di contagio sono ancora alti e per questo serve attenzione. L'obiettivo, ha ricordato, è andare in modo significativo sotto il valore Rt con 1. Sempre Brusaferro ha spiegato che non c'è sfalsamento dei dati anche in caso di ritardi per un caricamento non tempestivo, perché il sistema ne tiene conto. L'ultima settimana in Fvg c'è stato un incremento del 24% dei decessi, come si evince dagli open data della Protezione civile nazionale. Dal 22 novembre sono stati registrati 2.636 nuovi positivi (in media +377 al giorno). La settimana prima erano 2.830 (+404 al giorno). Più tamponi: ne sono stati eseguiti 45.601, con una media di 6.514 test al giorno (erano 38.098). Calano i pazienti in terapia intensiva (-3 rispetto al 22 novembre) I ricoverati con sintomi sono +59.

